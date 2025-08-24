Ruski ambasador tvrdi da Zapad želi da 'zameni Vučića slabim političarem'

Ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko ocenio je da Zapad želi da zameni predsednika Srbije Aleksandra Vučića slabim političarem koga kontroliše Evropska unija (EU). "U stvari, želja je da se ukloni Vučić, da se postavi jedan od 'lidera', koji bi bio isti ili sličan onima koji su formalno na vlasti u drugim zemljama, ali su potpuno potčinjeni EU", rekao je Bocan-Harčenko ruskoj agenciji RIA Novosti. Upitan za komentar izjave ruskog ambasadora,