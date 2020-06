Počelo polaganje prijemnog, osmaci danas rešavali test iz maternjeg jezika

Južne vesti pre 51 minuta | M. J. Južne vesti

Današnjim ispitom iz maternjeg jezika počelo je polaganje prijemnog ispita za srednju školu, dok će u naredna dva dana osmaci polagati matematiku i kombinovani test.

Ove godine maturanti su se zbog epidemije virusa korona pripremali na nešto drugačiji način, pošto su samo jednom imali prilike da jedan test odrade u školi. Ostale su radili onlajn. Zbog novog virusa za nastavnike je tokom testa obavezno nošenje maski u učionicama, a za đake je to samo savet, a mera predostrožnosti je i to što je po 9 učenika u učionici. Novina ima i u samom polaganju, pošto su uvedene ID kartice, kao i to da će se pregleđivati digitalno, pojasnio