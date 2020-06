Dačić: Rusija će podržati svako rešenje koje je u interesu Srbije

Novi magazin pre 6 sati | Beta

Ministar spoljinih poslova rekao je, uoči sutrašnje posete ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova, da će Rusija podržavati svako rešenje koje je u interesu Srbije i ono šta Srbija hoće.

On je, govoreći o brojnim predstojećim međunarodnim aktivnostima u kratkom periodu, rekao za TV Prva da postoji "velika plima inicijativa za razne vrste sastanaka". "Međutim, postoji i oseka nekih predloga, odnosno da li će to više biti sastanci radi sastanaka ili da se vidi da je dijalog vraćen iz neke kliničke smrti. Videćemo", rekao je Dačić. On misli da "uopšte nismo bliže nekom rešenju" kosovskog pitanja. "Mi smo i pokušali da dajemo neke predloge, ali su