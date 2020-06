Na Kosovu danas 75 novih slučajeva kovid 19

Novi magazin pre 1 sat | Beta

U Laboratoriji za molekularnu mikrobiologiju u Prištini danas je testirano ukupno 416 uzoraka sa Klinike za infektivne bolesti i praćenjem kontakata ranije zaraženih na terenu, a potvrđeno je 75 slučajeva kovid 19.

Kako je saopšteno iz Nacionalnog instituta javnog zdravstva Kosova (NIJZ) koronavirusom na Kosovu do danas je zaraženo ukupno 2.073 osoba. Istovremeno danas je izlečeno 38 pacijenata i ukupan broj izlečenih je 1.018. Preminula je još jedna osoba i do sada je na Kosovu umrlo 35 ljudi od kovid 19, koji su imali i druge prateće hronične bolesti. Ukupno je na Kosovu 1.020 osoba trenutno bolesno od kovida 19 koji izaziva koronavirus. Od 8. februara do danas u