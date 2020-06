Bugarin uhapšen u Beogradu zbog zloupotrebe platnih kartica

Danas pre 15 minuta | Piše: Beta

Policija u Beogradu uhapsila je bugarskog državljanina L. V. I. (59) osumnjičenog da je falsifikovanjem i zloupotrebom platnih kartica na bankomatima sa tudjih računa prisvojio više od 1,4 miliona dinara.

Prema navodima policije on je na teritoriji Beograda, od novembra 2019. do 20. juna 2020. godine, na bankomatima više poslovnih banaka postavljao uredjaj pomoću kojeg je uzimao podatke korisnika. „Nakon toga je, kako se sumnja, izradjivao falsifikovane platne kartice, na koje je nanosio ukradene podatke klijenata i sa njima podizao novac sa bankomata“, navodi se u saopštenju. Osumnjičenom je odredjeno zadržavanje od 48 časova i on će uz krivičnu prijavu biti