UŽIVO IZBORI 2020: Do 16 sati izlaznost u Kragujevcu 32,97 odsto

U Kragujevcu je od 7 sati otvoreno svih 168 biračkih mesta, a birači, kojih je 153.336 na teritoriji grada, pravo da glasaju mogu da iskoriste večeras do 20 časova, do zatvaranja birališta.

Zbog aktuelne situacije sa Korona virusom obezbeđene su maske za sve birače, koji su u obavezi da drže distancu. 17:24 Prema poslednjim informacijama, izlaznost na izborima u Srbiji do 17 časova je 37 odsto. 17:00 Prema podacima koje je saopštila RIK, do 16 časova u Šumadiji biračko pravo iskoristilo je 35,96 odsto građana. 16:37 Crta je saopštila da je do 16 sati u Srbiji izlaznost 34,6 odsto. 16:23 Na osnovu podataka sa 12 uzorkovanih biračkih mesta na teritoriji