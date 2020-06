Više od polovine Bojničana i Vlasotinčana izašlo na izbore do 16 časova

Jugmedia pre 30 minuta | D. Marinković

U Jablaničkom okrugu i dalje je najniža izlaznost u Leskovcu gde je do 14 časova na birališta izašlo da ostvari svoje pravo glasa 36,33 odsto građana.

Prema podacima Gradske izborne komisije izlaznost u gradu je 33,45, dok je u selima nešto veći i iznosi 39,21 odsto. U Bojniku je glasalo Bojnik 57 odsto, a do 16 sati, 51,4 posto birača sa teritorije opštine Vlasotince iskoristilo je svoje biračko pravo, pokazuju podaci OIK na osnovu uzorka. Do 16 sati na teritoriji opštine Lebane glasalo je 48,47 posto, od ukupno 17.535 upisanih birača. U Medveđi su do ovog vremena na 28 biračkih mesta izašla 2.302 ili 34,92