Izbori u Pirotskom okrugu: Zatvorena sva biračka mesta sem u Rakiti (live blog)

Nema podataka o izlaznosti ni za jedan grad ili opštinu Pirotskog okruga, ali su u izbornim komisijama potvrdili da su sva biračka mesta zatvorena, osim onog u Rakiti.

Pošto su kutije za glasanje ukradene, zbog čega se mnogo kasnilo sa otvaranjem ovog biračkog mesta, stanovnici Rakite moći će da glasaju do 22:57. 19:21 / Dimitrovgrad - Prema podacima Opštinske izborne komisije, do 18 sati na birališta je izašlo 60 % ljudi. 19:04 / Pirot - Do 19 sati u Pirotu je glasalo 49,5 % birača. 19:00 / Bela Palanka - Najveća izlaznost u okrugu je i dalje u Beloj Palanci gde je do 18 sati glasalo 72 % građana sa pravom glasa. 18:55 /