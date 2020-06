Vremenska prognoza - 21. jun

RTS pre 5 sati

Najviša temperatura od 19 do 25 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (izvor: RHMZ) 21.06.2020. Nedelja: Umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima koji će ponegde biti praćeni i grmljavinom. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 19, najviša od 19 do 25 stepeni. Upozorenje: Lokalna pojava grmljavina sa količinom padavina ≥10 l/m² u periodu do 3h, verovatnoća 90%. 22.06.2020. Ponedeljak: Pretežno oblačno i svežije,