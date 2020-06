Vreme danas: Promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom

Sputnik pre 2 sata

Vremenska prognoza za nedelju, 21. jun

Danas nas očekuje promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom i temperaturom od 13 do 25 stepeni u pojedinim delovima zemlje. Vreme u Srbiji Promenljivo oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 17 stepeni, najviša od 21 do 25 stepeni. Vreme u Beogradu Oblačno sa pljuskovima. Temperatura u Beogradu od 15 do 20 stepeni. Prognoza za narednih sedam