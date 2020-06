Britanska policija proglasila napad nožem u parku za terorizam

Sputnik pre 8 minuta

Tri osobe su ubijene, a tri ozbiljno povređene u napadu nožem u parku u engleskom gradu Redingu, saopštila je britanska policija. Iako su prvo tvrdili da nije u pitanju teroristički akt, britanska policija je ovaj napad kasnije ipak proglasila za terorizam.

Policija je saopštila da je na licu mesta uhapsila jednog muškarca zbog sumnje da je umešan u napad. X2 Air Ambulances flying into Kings Meadow Park due to the Forbury Gardens incident in Reading