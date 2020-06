CRTA: Do 19 časova nepravilnosti na pet odsto biračkih mesta

Danas pre 18 minuta | Piše: Danas Online

Do 19 časova na pet odsto biračkih mesta zabeležene su nepravilnosti što je više nego na parlamentarnim izborima 2016. godine kao i predsedničkim 2017. godine, saopštila je posmatračka misija Crte.

U periodu od 19 do 20 časova na dva biračka mesta došlo je i do fizičkih incidenata. Na biračkom mestu 139 na Novom Beogradu, gde je bila prisutna posmatračica Crte, upala je grupa momaka i počela da snima telefonom. Slučaj je prijavljen policiji. Na biračkom mestu 80 u Čačku došlo je do tuče na biračkom mestu prilikom prebrojavanja glasova. Crta je tokom dana policiji prijavila tri slučaja tkz. bugarskog voza -dva u Zrenjaninu i jedan u Požarevcu. S obzirom na