Vučić najavio izbore pre krajnjeg roka, pa napao studente i tužioce

Nova ekonomija pre 1 sat
Vučić najavio izbore pre krajnjeg roka, pa napao studente i tužioce

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da će vanredni izbori biti raspisani pre krajnjeg roka, ali nije naveo kada. „Izbore ćemo svakako imati pre ustavnog i zakonskog roka“, kazao je on, prenosi 021.rs.

Tako je odgovorio na novinarsko pitanje o zahtevu studenata u blokadi za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Pošto ih nije raspisao, oni ga nazivaju kukavicom. „Izbora će biti kada nadležni državni organ bude doneo odluku o raspisivanju izbora, u skladu sa Ustavom i zakonom“, kazao je Vučić. Napomenuo je će „na izborima ‘oni’ verovatno da pobede, jer sami kažu u svojim istraživanjima da imaju ogromnu prednost“. Po rečima Vučića, ako „oni“ pobede, vlast će
