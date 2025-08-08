Vučić najavio da će parlamentarni izbori biti raspisani 'pre zakonskog roka'

Slobodna Evropa pre 36 minuta
Vučić najavio da će parlamentarni izbori biti raspisani 'pre zakonskog roka'
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u petak 8. avgusta da će parlamentarni izbori biti raspisani "pre ustavnog i zakonskog roka", ali nije naveo tačno kada. "Izbori će biti kada nadležni državni organ bude doneo odluku, u skladu sa Ustavom Republike Srbije, u skladu sa zakonom", kazao je Vučić na konferenciji za novinare, odgovarajući na pitanje o zahtevu studenata u blokadi za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Studenti koji blokiraju državne
