Danas: Vrh SNS blizu odluke da vanredni parlamentarni izbori budu 28. decembra

Vanredni parlamentarni izbori mogli bi biti održani 28. decembra, u vrhu SNS-a su blizu te odluke, tvrde politički izvori Danasa, mada su u opticaju i datumi u oktobru i januaru, ipak procena ide ka pomenutom datumu u decembru.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, odgovarajući na pitanje N1, da će vanredni izbori biti raspisani kad nadležni državni organ to odluči, u skladu sa Ustavom i zakonom. „Izbore ćemo svakako imati pre ustavnog i zakonskog roka“, naveo je Vučić kasnije u toku konferencije, ali nije precizirao tačan datum. Prema izvorima Danas, vrh SNS-a najbliže je odluci da vanredni parlamentarni izbori budu održani na samom kraju godine - 28. decembra. Odbornik
