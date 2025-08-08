Vučić o izborima: Biće kada nadležan državni organ odluči, svakako pre zakonskog roka

N1 Info pre 6 sati  |  N1 Beograd
Vučić o izborima: Biće kada nadležan državni organ odluči, svakako pre zakonskog roka
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je odgovarajući na pitanje novinarke N1 zašto se plaši da ispuni zahtev studenata da raspiše prevremene izbore, poručio da će izbori biti raspisani "kada nadležni državni organ donese odluku", u skladu sa Ustavom i zakonom, da bi kasnije najavio da će građani na birališta izađi svakako "svakako pre ustavnog i zakonskog roka". Vučić na konferenciji za novinare u Palati Srbija nije propustio priliku da još jednom napadne N1,
