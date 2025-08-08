Vučić: Izbori će biti raspisani pre krajnjeg ustavnog i zakonskog roka

Izbori će biti održani kada nadležni državni organ bude doneo odluku, u skladu sa Ustavom i zakonom, i svakako pre ustavnog i zakonskog roka, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić.

Podsetio je da je nudio da bude raspisan savetodavni referendum i da su to odbili, kao što su odbijali i izbore uz izjave da je „svako ko prihvati Vučićeve izbore izdajnik". Dodao je da su potom nastavili da maltretiraju građane, da ih obilaze po kućama i da šikaniraju na svakom mestu one čija je krivica samo u tome što misle i razmišljaju drugačije. Prema njegovim rečima, kada je reč o izborima, dobro je da su se konačno setili ko je nadležan u ovoj zemlji.