Vučić: Izbori će biti raspisani pre krajnjeg ustavnog i zakonskog roka

Morava info pre 2 sata  |  Tanjug
Vučić: Izbori će biti raspisani pre krajnjeg ustavnog i zakonskog roka

Izbori će biti održani kada nadležni državni organ bude doneo odluku, u skladu sa Ustavom i zakonom, i svakako pre ustavnog i zakonskog roka, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić.

Podsetio je da je nudio da bude raspisan savetodavni referendum i da su to odbili, kao što su odbijali i izbore uz izjave da je „svako ko prihvati Vučićeve izbore izdajnik". Dodao je da su potom nastavili da maltretiraju građane, da ih obilaze po kućama i da šikaniraju na svakom mestu one čija je krivica samo u tome što misle i razmišljaju drugačije. Prema njegovim rečima, kada je reč o izborima, dobro je da su se konačno setili ko je nadležan u ovoj zemlji.
Aleksandar VučićReferendumIzbori

