Dr Janković upozorava: Razmatraju se restriktivne mere jer postoji pretnja od razbuktavanja korone

iKragujevac pre 2 sata

Član Kriznog štaba imunolog Srđa Janković upozorio je danas da ponovo postoji pretnja od razbuktavanja epidemije korona virusa u Srbiji i da se razmatraju restriktivne mere koje će biti preduzete da se to spreči.

U intervjuu za Televiziju N1, Janković je rekao da bi on u ovom trenutku isključio preduzimanje ekstremnih mera, kao što je uvođenje policijskog časa, jer to ne bi bilo svrsishodno u ovoj fazi. - Kako je epidemija jenjavala, bilo je određenih popuštanja mera a sada, sa novom pretnjom, treba razmisliti - rekao je on. Prema njegovim rečima, virus više nema tako veliki letalitet, ali po potencijalu zaraze prevazilazi veliki broj drugih virusa. Janković je rekao da su