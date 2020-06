Radikali priznali da nisu prešli cenzus, okrivili SNS za loš izborni rezultat

Novi magazin pre 22 minuta | Beta

Generalni sekretar Srpske radikalne stranke (SRS) Miljan Damjanović izjavio je noćas da SRS nije prešla cenzus na parlamentarnim izborima održanim u nedelju u Srbiji, i za to okrivio vladajuću Srpsku naprednu stranku.

On je kazao da su naprednjaci "uspeli da spuste SRS ispod cenzusnog praga". "To je bio jedini plan predstavnika vlasti, da po svaku cenu SRS izbaci iz parlamenta, jer smo u prethodnom periodu pokazali da smo bili jedina jaka opoziciona stranka naprednjačkom režimu", rekao je Damjanović a preneo B92. Dodao je da postoje mesta u kojima je SRS prešla cenzus na lokalnim izborima. "Uradićemo najdublju moguću analizu od biračkog mesta do biračkog mesta, jer smo videli