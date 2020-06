Manekenka je zbog ove fotke dobila mnogo "bezobraznih" komentara! (foto)

Mondo pre 1 sat | Katarina Bojović

Njoj je nedostajala plaža, a njenim pratiocima ovakve fotke!

Njoj je nedostajala plaža, a njenim pratiocima ovakve fotke! Džozefin Skrajver je danska manekenka, poznata i kao jedan od Viktorijinih anđela. Ovu lepoticu na Instagramu prati preko 6 miliona ljudi, a njena poslednja objava oduševila je pratioce koji su se uželeli golišavih fotografija. Pogotovo ovakvih sa plaže! cloudy with a chance of sun @si_swimsuit #bts A post shared by Josephine Skriver(@josephineskriver) on Jun 22, 2020 at 7:12am PDT "Da je smak sveta, prvo