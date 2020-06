Borba sa bujicama – vanredno u osam opština, domaćinstva i putevi pod vodom

RTS pre 31 minuta

Zbog rasta vodostaja i poplava vanredna situacija je na snazi u Osečini, Krupnju, Loznici, Ljuboviji, Malom Zvorniku, Arilju, Kosjeriću i Lučanima. Poplavljeno je više od 700 domaćinstava, a reka Ljuboviđa je srušila dva mosta u Ljuboviji. U prekidu je saobraćaj na više regionalnih puteva. Skrapež se izlio u centru Kosjerića i poplavio pedesetak objekata. Tokom dana očekuju se obilne padavine u centralnim i južnim predelima Srbije.

09:32 Moravica odnela deo puta kod Arilja U prekidu je saobraćaj na državnm putu Arilje – Ivanjica jer je Moravica odnela deo puta. Državni put prema Ivanjici u prekidu je na dva mesta – kod brane u izgradnji i kod skretanja za manastir Klisura. Inače, reka Rzav je u Arilju poplavila objekte i celu plažu Urjak. Nivo vode raste i preti da poplavi i domaćinstva. Moravica odnela deo puta kod Arilja 09:20 RHMZ očekuje