Borba sa bujicama – vanredno u sedam opština, domaćinstva i putevi pod vodom

RTS pre 24 minuta

Zbog rasta vodostaja i poplava vanredna situacija je na snazi u Osečini, Krupnju, Loznici, Ljuboviji, Malom Zvorniku, Arilju i Kosjeriću. Poplavljeno je više od 700 domaćinstava, a reka Ljuboviđa je srušila dva mosta u Ljuboviji. U prekidu je saobraćaj na više regionalnih puteva. Skrapež se izlio u centru Kosjerića i poplavio pedesetak objekata. Tokom dana očekuju se obilne padavine u centralnim i južnim predelima Srbije.

08:30 Voda sa puta kod Tomaševca bi trebalo da s epovuče do vikenda Zbog porasta nivoa Tamiša, obe obale od granice sa Rumunijom do ustave Tomaševac su pod vanrednom odbranom od poplava. Poplavljen je put između Botoša i Tomaševca, ali u "Vodama Vojvodine" kažu da je reč o kontrolisanom ispustu. Voda bi trebalo da se povuče kada nivo vodostaja kod Sečnja opadne za metar do metar i dvadeset, a očekuje se da se to dogodi oko vikenda. 08:16 Obustave saobraćaja zbog