Njujork tajms najavio susret Vučića i Trampa, Vučić: Ne verujem da će Tramp biti u Beloj kući

RTV pre 1 sat | Tanjug, FoNet

MOSKVA/VAŠINGTON - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da ne veruje da će se američki predsednik Donald Tramp pojaviti na sastanku predstavnika Beograda i Prištine, koji će u subotu biti održan u Beloj kući.

Tramp bi se pojavio da može da se dođe do nekog rešenja, rekao je Vučić u Moskvi, uz konstataciju da će sastanak biti posvećen ekonomiji. Govorili su da ću na Vidovdan potpisati nezavisnost Kosova. Sada to više, posle parlamentarnih izbora, ne pominju, izjavio je Vučić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se u subotu sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, piše Njujork tajms. List piše da će se Vučić s Trampom sresti u okviru posete Beloj kući, do koje