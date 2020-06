Danas konačno bez pljuskova, od petka pravo leto

Nova pre 1 sat | Autor:Tanjug

U većem delu Srbije danas će biti pretežno sunčano i toplije, a na jugu i jugoistoku promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom.

Vetar će biti slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 18, najviša od 22 do 27 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod U Beogradu pretežno sunčano i toplije. Vetar slab, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura 16, najvisa 24 stepena.I zgledi vremena u Srbiji za narednih sedam dana – do 1. jula: Pretežno sunčano i toplije. Posle podne, uz lokalni razvoj oblacnosti, ponegde su moguci kratkotrajna kisa i pljusak. Od