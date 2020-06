Spahić: Situacija nestabilna, ali pod kontrolom

Radio sto plus pre 56 minuta

Direktor Zavoda za javno zdravlje u Novom Pazaru Šefadil Spahić ocenio je danas da je epidemiološka situacija u ovom gradu nestabilna, ali pod kontrolom.

On je na konferenciji za novinare kazao da se porast broja inficiranih korona virusom beleži poslednjih 20 dana, a da su glavni krivci za to brojni kontakti i nepoštovanje preporučenih mera. “Dešavalo se da imamo jednog zaraženog koji je bio u kontaktu sa 84 osobe, od kojih su njih 24 bile pozitivne. Teško je samo ‘pohvatati’ sve kontakte, a gde je lečenje zaraženih i zaštita zdravstvenog sistema, radnika”, rekao je Spahić. On je kazao da poslednja dva dana broj