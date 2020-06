Eksplozija na Novom Beogradu: Nekoliko blokova bez struje

Blic pre 3 sata | I.R.

Na Novom Beogradu je nešto posle 19 sati došlo do eksplozije trafostanice, te su neki blokovi u ovom delu grada ostali bez struje. "Prošli put kad se to desilo bilo je bombardovanje i tri dana nismo imali struju", jedan je od komentara na društvenoj mreži Tviter. Požar je bio propraćen eksplozijom, koja je uplašila stanovnike ovog kraja. Gust dim izvio se između zgrada. - Došlo je do požara na trafostanici, a pripadnici Sektora za vanredne situacije su već na