(Mape) Srbija gori! Sutra preko paklenih 40 stepeni, sve se crveni od popaljenih svih mogućih upozorenja, a jedno će trajati čitavih 10 dana!

Toplotni talas, koji je počeo ove sedmice u ponedeljak sa 35 stepeni, imaće svoj pik u četvrtak kada će živa u termometru dostići 39 stepeni, lokalno i više. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na visoku temperaturu na području cele Srbije, zatim jaku i ekstremnu sušu, dok će prognozirane vrednosti UV indeksa za 26. jun biti u kategoriji veoma opasne pojave.

Sutra će bit pretežno sunčano i veoma toplo, još toplije nego u sredu, najviša temperatura će biti od 36 do 39 stepeni. - Do četvrtka 26. juna, očekuje se veoma toplo vreme sa temperaturama, i jutarnjim i dnevnim, koje će biti iznad i znatno iznad proseka za ovaj period godine. Najviša dnevna temperatura sutra, 26. juna biće 36 do 39 stepeni. Manji pad temperature očekuje se u petak, za 5 do 8 stepeni u odnosu na četvrtak, uz umeren, u Vojvodini, na istoku zemlјe i