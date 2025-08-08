Loto misterija: Ni posle dva meseca nije se javio dobitnik 37 miliona evra: Rok je 21. avgust ili ostaje bez novca vraća se lutriji (video)

Više od dva meseca nakon izvučene premije od 37 miliona evra, Slovenačka lutrija i dalje traga za srećnim dobitnikom koji je uplatio dobitni tiket u maju u Kranju, na adresi Cesta Staneta Žagarja 69, piše 24ur.

Taj tiket, 42. kola igre Evrodžekpot, sa kombinacijom brojeva 11, 17, 19, 33, 40 i dodatnih brojeva 7 i 12, doneo je neverovatnih 37.344.472,10 evra. Međutim, ako vlasnik tiketa ne preuzme nagradu do 21. avgusta 2025. godine, odnosno u roku od 90 dana od datuma izvlačenja, prema pravilima igre, iznos će biti vraćen u fond Evrodžekpota i preusmeren u nagradni fond 5 + 2. U slučaju isplate, najnoviji slovenački milioner biće bogatiji za 31.742.801,29 evra, dok će