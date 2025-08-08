Loto 5+ rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 63. kolu?

Prema najnovijem izveštaju Državne lutrije Srbije, u 63. kolu igre na sreću loto 5+ jedan, petica koja je iznosila 440.000 evra nije izvučena.

Loto rezultati izvlačenja 63. kola koje je održano 7. avgusta 2025. su, prema izveštaju Državne lutrije Srbije sledeći: U Loto 5+ izvlačenju izvučeni su sledeći brojevi: 1, 9, 2, 11, 28 + 10 U glavnom Loto izvlačenju, dobitna kombinacija je glasila: 1, 2, 9, 11, 28 + 10 Džoker igra u 63. kolu se igrala za 150.000 evra. Džoker kombinacija glasila je: 2 1 3 7 4 0 U ovom kolu nije izvučen „džoker“ dobitnik. Kompletan izveštaj i rezultate Loto izvlačenja možete