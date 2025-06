(Mapa) u Beogradu vrelo kao u kairu! Naša prestonica danas druga najtoplija u Evropi: Neće vam biti dobro samo od pogleda na ove radarske snimke

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje rano jutros na vrlo visoke temperature u celoj Srbiji i u prestonici. Kako se vidi na svetskoj mapi maksimalnih temperatura za danas, Beograd će, zajedno sa Budimpeštom i Bukureštom, biti najtopliji grad u Evropi, posle Atine.

RHMZ izdao je upozorenje za područje Srbije i Beograda na veoma visoku temperaturu. U Srbiji maksimalna temperatura će se kretati od 36 do 39 stepeni, dok će u Beogradu maksimalna ići do 38. podeoka. Prema najavi RHMZ, danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab promenlјiv, na istoku Srbije slab i umeren zapadni i severozapadni. Najviša temperatura od 36 do 39 stepeni. Krajem dana i tokom noći u severnim predelima prolazno naoblačenje, ponegde sa