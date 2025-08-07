UKCV: Nije tačno da je u UKCV potvrđen prvi slučaj alergije alfa-gal sindrom

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
UKCV: Nije tačno da je u UKCV potvrđen prvi slučaj alergije alfa-gal sindrom

NOVI SAD - Univerzitetski klinički centar Vojvodine (UKCV) saopštio je da su netačni navodi koji su se pojavili u javnosti i pojedinim medijima da je u Univerzitetskom kliničkom centru Vojvodine potvrđen prvi slučaj retke alergije poznate kao alfa-gal sindrom, oblika alergije na crveno meso koji može nastati nakon uboda krpelja.

"Informacija koja se od 6. avgusta 2025. godine pojavila na društvenim mrežama, a koju je prvobitno objavilo Udruženje 'Alergija i ja', a zatim preneli brojni mediji, nije tačna i nije potekla iz Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine", ističe se u saopštenju UKCV. Dodaje se da dr Branimir Dakić, na koga se ti mediji pozvali objavljujući informaciju, nije zaposlen u Univerzitetskom kliničkom centru Vojvodine i da izjave koje su mu pripisane u vezi sa ovim
