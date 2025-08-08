Nikada nismo mi krivi, nesposobni i zadrti, uvek je to neko drugi

I dok putnici sa kosovskim pasošem putuju u sve više zemalja, mi smo Kosovo branili grafitima u Beogradu, a Evropi pokazivali srednji prst. Shvativši da je dogorelo do nokata, režim se više i ne pretvara da kontroliše narativ i odlučio je da je nekompetentnost bolja politička pozicija od izdaje: na sve strane pišti da je prevaren, da se nisu tome nadali od sveta, da nije fer…

Svet retko odakle izgleda tako lepo kao kada se posmatra iz engleske bašte, oivičene opsesivno uredno okresanom živom ogradom ili zidom četinara. Blistava zelena trava koja se neprestano hrani vlagom u vazduhu, u vizuelnom je kontrapunktu sa eksplozijom boja iz cvetnih žardinjera ciklama, ljiljana i ruža ili vodopada visterije i klematisa koji se slivaju sa terasa, zidova i pergola. Tu i tamo, isto pažljivo orezano, drvo jabuke ili tamošnje šljive, negde i žbun