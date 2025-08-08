Nikada nismo mi krivi, nesposobni i zadrti, uvek je to neko drugi

Radar pre 59 minuta  |  Lazar Džamić
Nikada nismo mi krivi, nesposobni i zadrti, uvek je to neko drugi

I dok putnici sa kosovskim pasošem putuju u sve više zemalja, mi smo Kosovo branili grafitima u Beogradu, a Evropi pokazivali srednji prst. Shvativši da je dogorelo do nokata, režim se više i ne pretvara da kontroliše narativ i odlučio je da je nekompetentnost bolja politička pozicija od izdaje: na sve strane pišti da je prevaren, da se nisu tome nadali od sveta, da nije fer…

Svet retko odakle izgleda tako lepo kao kada se posmatra iz engleske bašte, oivičene opsesivno uredno okresanom živom ogradom ili zidom četinara. Blistava zelena trava koja se neprestano hrani vlagom u vazduhu, u vizuelnom je kontrapunktu sa eksplozijom boja iz cvetnih žardinjera ciklama, ljiljana i ruža ili vodopada visterije i klematisa koji se slivaju sa terasa, zidova i pergola. Tu i tamo, isto pažljivo orezano, drvo jabuke ili tamošnje šljive, negde i žbun
Otvori na radar.rs

Kosovo »

Cvejić (SRCE): Priznanje krivice kosovskom tužilaštvu – dokaz da Vučićeva politka puca po šavovima

Cvejić (SRCE): Priznanje krivice kosovskom tužilaštvu – dokaz da Vučićeva politka puca po šavovima

Danas pre 5 sati
Kreni-promeni: Priznanje zvaničnika Vlade Srbije pred kosovskim sudom – fijasko državne politike

Kreni-promeni: Priznanje zvaničnika Vlade Srbije pred kosovskim sudom – fijasko državne politike

Danas pre 6 sati
U potragu za Srbinom uključene specijalne jedinice: Opsadno stanje u Severnoj Mitrovici nakon bega iz zatvora: U toku…

U potragu za Srbinom uključene specijalne jedinice: Opsadno stanje u Severnoj Mitrovici nakon bega iz zatvora: U toku obaveštavanje srpskih vlasti

Blic pre 1 sat
„Ako vama ne treba dijalog, ne treba ni nama“: Sorensenova poseta poziv na ispunjavanje obaveza, ali nikako „na silu“

„Ako vama ne treba dijalog, ne treba ni nama“: Sorensenova poseta poziv na ispunjavanje obaveza, ali nikako „na silu“

Danas pre 2 sata
Protest bivših pripadnika OVK u Prištini protiv Specijalnog suda u Hagu

Protest bivših pripadnika OVK u Prištini protiv Specijalnog suda u Hagu

Danas pre 5 sati
Snažan zemljotres jačine 5,9 stepeni

Snažan zemljotres jačine 5,9 stepeni

B92 pre 5 sati
Drama na nebu: Srušio se F2

Drama na nebu: Srušio se F2

B92 pre 15 sati
Kosovo »

Ključne reči

Kosovo

Društvo, najnovije vesti »

Nikada nismo mi krivi, nesposobni i zadrti, uvek je to neko drugi

Nikada nismo mi krivi, nesposobni i zadrti, uvek je to neko drugi

Radar pre 59 minuta
Šta sve možeš kad si partnerka Ane Brnabić

Šta sve možeš kad si partnerka Ane Brnabić

Radar pre 59 minuta
Ne zove da se vidite, nema plan ni dubine, samo poruka: "Šta radiš?" u 23.47: "Breadcrumbing", nova vrsta odnosa - mrvica…

Ne zove da se vidite, nema plan ni dubine, samo poruka: "Šta radiš?" u 23.47: "Breadcrumbing", nova vrsta odnosa - mrvica pažnje, ali nikad dovoljno da preraste u vezu

Blic pre 1 sat
Loto misterija: Ni posle dva meseca nije se javio dobitnik 37 miliona evra: Rok je 21. avgust ili ostaje bez novca vraća se…

Loto misterija: Ni posle dva meseca nije se javio dobitnik 37 miliona evra: Rok je 21. avgust ili ostaje bez novca vraća se lutriji (video)

Blic pre 39 minuta
Smenjen direktor BioSensa, koji je odbio da šalje naučnike instituta na miting SNS-a

Smenjen direktor BioSensa, koji je odbio da šalje naučnike instituta na miting SNS-a

Danas pre 1 sat