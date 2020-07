Grci doneli odluku: Prelaz preko Evzonija zatvoren za sve , osim...

Mondo pre 47 minuta | Tanjug

Kako izveštači prenose, granični prelaz Evzoni je prazan. Grčki granični prelaz Evzoni ostaje zatvoren za sve strance, uključujući i državljane Srbije, rekli su izveštačima Tanjuga sinoć u grčkoj graničnoj policiji na tom prelazu. Prelaz je bio otvoren juče od 8 do 11 časova, međutim, Tanjugovim izveštačima je rečeno da je ta odluka promenjena, te da granica ostaje zatvorena do 15. jula za sve strance, bez obzira na to da li su državljani zemalja EU ili ne. Evzoni