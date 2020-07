POKS ipak ostao ispod cenzusa, ne ulaze u parlament

Nova pre 3 sata | Autor:Nova

Koalicija "Za kraljevinu Srbiju" je saopštila da joj je, na osnovu prebrojanih sto odsto glasova sa ponovljenih izbora na 234 biračka mesta, nedostajalo nekoliko hiljada glasova za cenzus.

Lider Pokreta kraljevine Srbije Žika Gojković kaže za Nova.rs da je koalicija osvojila oko 2,7 odsto na ponovljenim izborima, i da su to saznali nezvanično. “RIK kao da je brojao na 100.000 mesta, još uvek nemamo zvanične podatke. Bilo je jako teško, nismo mogli više u ovim uslovima”, rekao je Gojković. On je dodao da je na rezultat uticalo i to što su izbori bili zakazani u sredu, ali i da je korona dodatno uplašila građane. “Odmogli su nam i napadi i navodi