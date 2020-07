Vreme danas: Jako vruće s pljuskovima

Nova pre 3 sata | Autor:Tanjug

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, ujutru na severu, a posle podne i u ostalim krajevima uz lokalni razvoj oblačnosti sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom.

Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 12 stepeni na jugoistoku do 23 stepena na severu, a najviša dnevna od 31 do 35 stepeni. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Jutarnja temperatura oko 23 stepena, a najviša dnevna oko 33 stepeni. Do utorka će biti promenljivo oblačno sa čestom pojavom kiše,