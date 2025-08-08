Pavlović (NPS) traži ostavku Šapića zbog iskakanja novog tramvaja iz šina u Beogradu

Beta pre 1 sat

Potpredsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miloš Pavlović ocenio je da gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić mora da podnese ostavku, nakon što je novi turski tramvaj iskočio iz šina na Autokomandi.

"Namešteni tender za nabavku 25 tramvaja u Beogradu danas je ugrozio živote ljudi kada je novi tramvaj, koji smo platili 2,7 miliona evra i koji se pre samo devet dana našao na ulicama Beograda, iskočio iz šina na Autokomandi, zbog čega gradonačelnik Aleksandar Šapić mora da podnese ostavku", naveo je Pavlović u saopštenju.

Dodao je da je NPS već tvrdio da je tender za nabavku 25 tramvaja namešten, da je zbog toga poništen tender za nabavku novih 100 tramvaja pod pritiskom turskog proizvođača "Bozankaja", kao i da postoji "osnovana sumnja da je neko iz samog vrha gradske vlasti uzeo proviziju od 12,5 miliona evra i dodaje da je Temišvar platio tramvaje iste marke 1,9 miliona evra po komadu".

"Ovo što se danas dogodilo samo pokazuje da su tačni navodi da tramvaji ne prolaze tehnički pregled. U prethodnih godinu dana više puta smo ukazivali da je gradski javni prevoz u Beogradu pred kolapsom, ali gradska vlast po tom pitanju nije uradila ništa, već nastavlja sa urušavanjem što dovodi u opasnost život i bezbednost ljudi i imovine. Tako oni vode Beograd", ocenio je Pavlović.

Prema njegovim rečima, javne nabavke, pod upravom Srpske napredne stranke (SNS), postale su "paravan za unapred dogovorene poslove i unapred izabranu firmu, dok se svi ostali eliminišu iz tržišne utakmice, na osnovu vešto definisanih tehničkih kriterijuma".

"Tužilaštvo mora da ispita javnu nabavku za koju postoji mnogo sumnji da je nameštena, a Sekretarijat za saobraćaj da odmah i bez odlaganja naloži da se izvrši vanredni inspekcijski nadzor svih vozila gradskog javnog prevoza kako bi se zaštitili život i bezbednost Beograđana", kazao je Pavlović.

(Beta, 08.08.2025)

Povezane vesti »

U Beogradu iskočio iz šina novi tramvaj turske proizvodnje

U Beogradu iskočio iz šina novi tramvaj turske proizvodnje

Slobodna Evropa pre 17 minuta
Pavlović (NPS) traži ostavku Šapića zbog iskakanja novog tramvaja iz šina u Beogradu

Pavlović (NPS) traži ostavku Šapića zbog iskakanja novog tramvaja iz šina u Beogradu

Radio sto plus pre 57 minuta
SSP: Da li je Šapić proverio da li su novi tramvaju kompatibilni sa beogradskim saobraćajem?

SSP: Da li je Šapić proverio da li su novi tramvaju kompatibilni sa beogradskim saobraćajem?

Danas pre 42 minuta
Novi tramvaj iskočio iz šina u Beogradu, saobraćaj bio obustavljen na Autokomandi

Novi tramvaj iskočio iz šina u Beogradu, saobraćaj bio obustavljen na Autokomandi

Euronews pre 37 minuta
Novi turski tramvaj iskočio iz šina na Autokomandi (VIDEO)

Novi turski tramvaj iskočio iz šina na Autokomandi (VIDEO)

Serbian News Media pre 2 sata
Jovanović (CLS): Tramvaj ispao iz šina zbog kvara na skretnici, vozila Bozonkaja nisu dobro rešenje za Beograd

Jovanović (CLS): Tramvaj ispao iz šina zbog kvara na skretnici, vozila Bozonkaja nisu dobro rešenje za Beograd

Danas pre 1 sat
Novi tramvaj iskočio iz šina u Beogradu, uspostavljen saobraćaj na Autokomandi

Novi tramvaj iskočio iz šina u Beogradu, uspostavljen saobraćaj na Autokomandi

RTS pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar ŠapićTenderGradonačelnik BeogradaMiloš Pavlović

Beograd, najnovije vesti »

U Beogradu iskočio iz šina novi tramvaj turske proizvodnje

U Beogradu iskočio iz šina novi tramvaj turske proizvodnje

Slobodna Evropa pre 17 minuta
Vatrogasci ih izvlačili iz smrskanih vozila: Strašna saobraćajna nesreća kod Vladičinog Hana! Teško povređene dve osobe

Vatrogasci ih izvlačili iz smrskanih vozila: Strašna saobraćajna nesreća kod Vladičinog Hana! Teško povređene dve osobe

Kurir pre 2 minuta
Pavlović (NPS) traži ostavku Šapića zbog iskakanja novog tramvaja iz šina u Beogradu

Pavlović (NPS) traži ostavku Šapića zbog iskakanja novog tramvaja iz šina u Beogradu

Beta pre 1 sat
„Osveta mediokriteta“: Šta Beograd gubi ako ostane bez „dvojke“?

„Osveta mediokriteta“: Šta Beograd gubi ako ostane bez „dvojke“?

Danas pre 47 minuta
Pavlović (NPS) traži ostavku Šapića zbog iskakanja novog tramvaja iz šina u Beogradu

Pavlović (NPS) traži ostavku Šapića zbog iskakanja novog tramvaja iz šina u Beogradu

Radio sto plus pre 57 minuta