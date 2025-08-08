Pavlović (NPS) traži ostavku Šapića zbog iskakanja novog tramvaja iz šina u Beogradu

“Namešteni tender za nabavku 25 tramvaja u Beogradu danas je ugrozio živote ljudi kada je novi tramvaj, koji smo platili 2,7 miliona evra i koji se pre samo devet dana našao na ulicama Beograda, iskočio iz šina na Autokomandi, zbog čega gradonačelnik Aleksandar Šapić mora da podnese ostavku”, naveo je Pavlović u saopštenju.

Dodao je da je NPS već tvrdio da je tender za nabavku 25 tramvaja namešten, da je zbog toga poništen tender za nabavku novih 100 tramvaja pod pritiskom turskog proizvođača “Bozankaja”, kao i da postoji “osnovana sumnja da je neko iz samog vrha gradske vlasti uzeo proviziju od 12,5 miliona evra i dodaje da je Temišvar platio tramvaje iste marke 1,9 miliona evra po komadu”. “Ovo što se danas dogodilo samo pokazuje da su tačni navodi da tramvaji ne prolaze tehnički