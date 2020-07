Kon: Nosićemo maske do sledećeg proleća!

Mondo pre 1 sat | Bojana Zimonjić Jelisavac

Epidemiolog za domaće medije rekao da maske nisu "pitanje, već obaveza" i da će njihovo nošenje trajati do proleća 2021!

Epidemiolog za domaće medije rekao da maske nisu "pitanje, već obaveza" i da će njihovo nošenje trajati do proleća 2021! U Beogradu je 85 odsto pozitivnih od onih koji se testiraju i to je snažan podatak, rekao je za portal Nova.rs epidemiolog Predrag Kon i naglasio da nošenje maski nije pitanje "hoću - neću, već je pitanje obaveze koja će trajati jako dugo - sve do proleća sledeće godine". "Virus nam je jasno rekao, nema sezone kod mene, kod mene je situacija da