U Kragujevcu još 48 osoba pozitivnih na Kovid 19

Prema poslednjim informacijama iz kragujevačkog Instituta za javno zdravlje, od 234 završenih uzoraka, pozitivno je 62 osobe, od toga 57 osoba pozitivnih na koronavirus je iz Šumadije.

Od tog broja njih 48 je iz Kragujevca, 3 osobe su iz Aranđelovca, 4 iz Knića, po jedna osoba iz Rače, Topole, Beograda, Jagodine, Novog Pazara i Tutina. U Kragujevcu su do sada Kovidom 19 zaražene 452 osobe (do 16. maja – 68 osoba, od tada do danas 384 novozaraženih) , u Aranđelovcu 39, Rači 22, Kniću 27, Topoli 14, Batočini 11 i Lapovu 3, što je ukupno 568 pacijenata u Šumadijskom okrugu. U kućnoj izolaciji trenutno je 725 osoba, od kojih je 565 iz Kragujevca. Na