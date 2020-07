Vremenska prognoza - 5. jul

RTS pre 37 minuta

Najviša temperatura do 31 stepen, u Beogradu 29 i - više sunca, manje oblaka, a meteorolozi obećali - nula kišobrana.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (izvor: RHMZ) 04.07.2020. Subota: Do kraja dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i lokalnom pojavom pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno jak, severozapadni. Najviša temperatura od 26 do 30 stepeni. Upozorenje: Lokalna pojava grmljavina sa količinom padavina ≥ 10 l/m² u periodu do 3 h, verovatnoća 90%. 05.07.2020. Nedelja: Promenljivo oblačno sa sunčanim