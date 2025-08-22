Nestabilno vreme u Srbiji sa pljuskovima, grmljavinom i mogućim nepogodama

Naslovi.ai pre 38 minuta
Nestabilno vreme u Srbiji sa pljuskovima, grmljavinom i mogućim nepogodama

U Srbiji se očekuje promenljivo oblačno vreme sa lokalnim pljuskovima, grmljavinom, gradom i jakim vetrom, uz pad temperature i narandžasti meteo-alarm za neke regione.

U Srbiji danas dominira promenljivo i nestabilno vreme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz mogućnost nepogoda sa gradom i olujnim vetrom, naročito u zapadnim, jugozapadnim, centralnim i istočnim delovima zemlje. Republički hidrometeorološki zavod izdao je narandžasti meteo-alarm za ove oblasti i najavio hitna upozorenja za pojedine lokacije jedan do dva časa unapred. RTS Alo Glas Zaječara Glas juga Dnevnik Blic

Temperatura će opadati, sa najnižim vrednostima od 14 do 22 stepena i dnevnim maksimumima od 24 do 34 stepena, u zavisnosti od regiona. Vetar će biti severozapadni, jak i povremeno olujni, naročito u Vojvodini i brdsko-planinskim predelima južne Srbije. Alo Telegraf N1 Info

U Vojvodini je već zabeležen jak olujni vetar i obilna kiša, sa padom drveća i lokalnim nepogodama. Meteorolozi upozoravaju da će se nepogode sa gradom i olujnim vetrom širiti dalje tokom dana, a za pojedine lokacije biće izdata hitna upozorenja. Blic Nova NIN

Promena vremena dolazi nakon višednevnih tropskih temperatura do 38 stepeni, a sutra se očekuje osveženje sa izraženom nestabilnošću i dnevnim temperaturama od 24 do 31 stepen. Glas juga Telegraf

