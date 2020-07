Drama iznad Halkidikija: Zapalio se avion sa 164 putnika, prinudno sleteo u Solun

Sputnik pre 2 sata

Avion irske avio-kompanije „Rajaner“ sa 164 putnika i člana posade prinudno je sleteo na aerodrom u Solunu nakon što je prijavljeno da je u letelici došlo do požara, saopštile su grčke vlasti.

Avion na letu iz Berlina prema Atini zatražio je u petak uveče dozvolu za prinudno sletanje na najbliži aerodrom zbog požara u kabini u trenutku dok je leteo iznad Halkidikija, saopštilo je grčko Ministarstvo civilne zaštite. Ryanair flight makes emergency landing in Greece after reporting fire https://t.co/0ktddZEDnq — The Straits Times (@STcom) July 3, 2020 ​Avion sa 157 putnika, jednim detetom i šest članova posade uspešno je sleteo na aerodrom u Solunu, preneo