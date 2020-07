Grad Beograd je spreman da sprovede i meru koja se tiče zatvaranja određenih opština ili celog grada

Telegraf pre 1 sat | Telegraf.rs

Prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti od zaraznih bolesti, kontrolu sprovođenja mera koje se tiču zaštite zdravlja stanovništva sprovodi Sanitarna inspekcija Ministarstva zdravlja

Od noćas su u Beogradu krenule da se primenjuju vrlo važne i neophodne mere, rekao je za TV Prva gradonačelnik Beograda prof. dr Zoran Radojičić. On je ponovio da je merama preciziran broj do stotinu ljudi u zatvorenom prostoru, na otvorenom 500, uz distancu od jedan i po metar, dok ugostiteljski objekti neće raditi od 23 do 6 sati. - Od ponedeljka počinju kaznene mere za nenošenje maski, ali nije cilj kažnjavanje. Značajno veći broj ljudi nosi maske od momenta