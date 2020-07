Razmena teritorija na Kosovu bila na stolu, ali je ta ideja odavno odbačena

N1 Info pre 2 sata | Marija Komazec

Lideri Srbije i Kosova su još 2018. godine razgovarali o mogućnosti razmene teritorija kao rešenju kosovskog pitanja, izjavio je bivši savetnik američkog predsednika za nacionalnu bezbednost, Džon Bolton za FPA. Analitičari iz Srbije i sa Kosova kažu - poznata ideja, koja nije prihvaćena kao rešenje.

Izvor: N1 Razmena teritorija - to je, prema izjavi Džona Boltona, ideja koja je bila na stolu i o kojoj su političari razgovarali "U slučaju Kosova i Srbije, postojale su indikacije još rane 2018. da su lideri hteli da ta pitanja reše jer su videli da ne mogu da ostvare stvarni nezavisni ekonomski razvoj i stabilnost dok se njihovi odnosi ne normalizuju. Bilo je to vrlo kontroverzno unutar tih država, ali se meni učinilo da je to vredno napora. Jedna od stvari o