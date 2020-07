Preokret u srpskim gradovima: U ovom teža klinička slika i najveći broj pacijenata, najjači su pali

Telegraf pre 7 sati | Telegraf.rs

- Od lakših oblika koje smo imali u martu sada imamo pacijente sa težom kliničkom slikom - kaže direktor KC Kragujevac Predrag Sazdanović

Od pregledana 233 uzorka, do ponoći između subote i nedelje, 15 je bilo pozitivnih na korona virus u Šumadijskom okrugu. Među pristiglima bio je i po jedan pozitivan nalaz iz Novog Pazara i Tutina, a 13 iz Kragujevca. Među opštinama Šumadijskog okruga najviše zaraženih ima u Kragujevcu, čak 465, do 15. maja bilo je 68 zaraženih, a od tada do danas 397. U Kniću je 18. juna registrovan prvi pacijent, a trenutno ih je 27. U Aranđelovcu ima 39 obolelih, u Rači 22,