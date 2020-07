Uginula najstarija mačka na svetu (FOTO)

Vesti online pre 52 minuta | B92

Najstarija mačka na svetu, Rabl, uginula je u 31. godini.

Rabl je njena vlasnica dobila na poklon kada je bila stara 20 godina i kaže da ju je uvek tretirala kao dete, prenosi Dejli Mejl. Ona je ispričala da je mačka pred smrt prestala da jede. – Postala je veoma mršava. Otišla sam jedan dan na posao, a kad sam se vratila kući, muž mi je rekao da je Rabl otišla i da se nije vratila. Vjerujemo da je otišla da umre, kao što to mačke rade – dodala je vlasnica.