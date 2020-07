Dačić o noti iz BiH: Nećemo se izvinjavati

Nova pre 1 sat | Autor:Tanjug

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da je apsolutno neprihvatljivo i van svake diplomatske prakse da se nota Ministarstva spoljnih poslova BiH, datirana na ponedeljak, upućena MSP-u Srbije, objavi u medijima, a da se tek nakon toga dostavi Beogradu i to slanjem putem mejla i dodao da se Srbija nikome neće izvinjavati što je osudila one koji su ubijali Srbe. On je to rekao povodom protestne note koju je Beogradu uputila ministarka spoljnih poslova