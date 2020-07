Još 17 osoba iz Kragujevca zaraženo Kovidom 19

RT Kragujevac pre 1 sat

Prema poslednjim informacijama iz kragujevačkog Instituta za javno zdravlje, od 254 završena uzorka, pozitivno je 24 osobe, od toga 20 osoba pozitivnih na koronavirus je iz Šumadije.

Od tog broja njih 17 je iz Kragujevca, po dve iz Knića i Beograda, po jedna iz Batočine, Novog Pazara i Leposavića. U Kragujevcu je do sada Kovidom 19 zaražena 581 osoba (do 16. maja – 68 osoba, od tada do danas 513 novozaraženih), u Aranđelovcu 45, Rači 22, Kniću 38, Topoli 14, Batočini 14 i Lapovu 4, što je ukupno 718 pacijenata u Šumadijskom okrugu. U kućnoj izolaciji trenutno je 839 osoba, od kojih je 669 iz Kragujevca. Na lečenju u kragujevačkom Kliničkom