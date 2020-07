Vučić: Od sutra zabrana okupljanja, od petka policijski čas u Srbiji

Danas pre 1 sat | Piše: B. C.

Konferencija predsednika Srbije Od sutra su zbog širenja korona virusa zabranjena javna okupljanja sa više od pet ljudi u zatvorenom i otvorenom prostoru, a od petka do ponedeljka se uvodi policijski čas, a posle ćemo videti šta dalje, saopštio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Epidemiolog Predrag Kon rekao je da je u Beogradu nepovoljna epidemiološka situacija i da nema indikacija da se ona popravlja. Vlada Srbije je, na osnovu procene trenutne epidemiološke situacije u regionu, donela odluku koja se

On je rekao da će tokom policijskog časa postojati izuzeci za ljude sa kućnim ljubimcima, majke sa decom i penzionere, ali da će javnost biti obaveštena o svemu. „Krizni štab će reći kada mere kreću i samo čudo može da se desi da se to ne dogodi. Policjski čas će trajati verovatno od petka u 18 do ponedeljka ujutru u 5 časova. Lično bih voleo da to važi za celu Srbiju, ali ćemo videti da li će me u tome podržati Krizni štab i premijerka Brnabić“, istakao je Vučić.