Strože mere za Beograd stupaju na snagu, bolnički kapaciteti popunjeni

RTS pre 30 minuta

Od danas su u Beogradu na snazi strože mere kako bi se suzbilo širenje koronavirusa. Otvaraju se nove kovid bolnice u gradovima Srbije, pošto su bolnički kapaciteti u Beogradu popunjeni. Broj aktivnih slučajeva koronavirusa u Srbiji je 3.339.

07:35 Nestabilna situacija u Leskovcu Direktor Opšte bolnice Leskovac Nebojša Dimitrijević potvrđuje da je situacija gora u tom gradu nego pre četiri meseca i navodi da je 117 pacijenata u bolnici, od koji je 20 stiglo juče. Radi se, dodaje, o relativno mlađim ljudima, sa teškom kliničkom slikom, koji imaju obostranu upalu pluća. Njih 60 odsto je na kiseoniku. Dimitrijević apeluje na ljude da drže rastojanje, nose maske i peru ruke.